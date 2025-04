Die dataFEED OPC Suite 5.40 unterstützt nun auch Siemens SINUMERIK ONE (ab V6.21) sowie SINUMERIK 840D Powerline (ab V5.3). Damit können Prozesswerte von CNC-Steuerungen direkt in OPC-Anwendungen integriert werden. Neben dem Zugriff auf die Numerical Control Kernel-Daten (NCK-Daten) bietet die Suite auch eine Anbindung an die integrierte SIMATIC S7-PLC. Dies ermöglicht eine effiziente Programmüberwachung und eine einfache Inbetriebnahme durch vordefinierte Symboldateien.

Mit der Unterstützung der MPDV Manufacturing Integration Platform (MIP) der MPDV Microlab GmbH eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Vernetzung industrieller IT-Anwendungen. Unternehmen können Maschinendaten nahtlos in die MIP-Umgebung integrieren und mit verschiedenen Manufacturing Apps (mApps) verknüpfen. Dies reduziert den Integrationsaufwand und schafft eine flexible, herstellerunabhängige Lösung für die digitale Produktion.