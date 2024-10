Gieni ging im März 2024 in einer Beta-Version an den Start und ist mittlerweile in der Vollversion zugänglich. Polach nennt eine ganze Reihe an Industriezweigen, die nun integriert sind: „Das reicht von Sondermaschinenbauern über Schmiermittel bis zu Hartfabrikaten.“ Besonders umfangreich ist das Angebot im Bereich Robotik und Automatisierung: „Hier sind jetzt schon drei Mal so viele Unternehmen und Daten in der Datenbank wie im CNC-Bereich“, so der Chefentwickler.



Die eigens entwickelten Algorithmen erlauben es Gieni, Datendashboards zu den jeweiligen Ergebnissen zu liefern. Das ist auch die Grundlage des Geschäftsmodells: Gieni ist online über die Website für jeden zugänglich. Man muss nur einen Account erstellen und mit dem KI-Chatbot interagieren, um zu ersten Ergebnissen zu kommen. So bekommt jeder Interessent einmal den Überblick darüber, ob ihm Gieni mit seiner speziellen Frage weiterhelfen kann. Sollten Unternehmen Interesse an detaillierten Daten haben, kann ein entsprechendes Angebot angefragt werden.