Nach der Gründung 1965 begann 1977 der Bau des heutigen Zahnradwerk Nord in Glinde für die Fertigung von Verzahnungsteilen. 1979 wurden die ersten Tochtergesellschaften im Ausland, in den USA, Frankreich und Schweden gegründet. Heute ist Nord mit 48 eigenen Tochtergesellschaften in 36 Ländern und weiteren Vertriebspartnern in über 50 Ländern präsent und ermöglicht Service, Beratung, Lagerhaltung und Montage direkt vor Ort.

Nord erweiterte seine Produktion um die Eigenfertigung von Elektromotoren und begann kurz darauf mit der Herstellung von Elektronikkomponenten in Aurich. Das Tochterunternehmen Nord Electronic Drivesystems im niedersächsischen Aurich ist seither stetig gewachsen. Im Jahr 1991 entstand in Gadebusch die Fertigungstechnik Nord, ein Werk für die spanende Bearbeitung zur Herstellung von Gehäusen und Wellen.

Die Werke in Deutschland, Italien, Polen, den USA und China werden kontinuierlich modernisiert. Auch der Stammsitz in Bargteheide entwickelt sich weiter – dort entstand zuletzt ein Verwaltungsgebäude.

Lesetipp: Batterieelektrische Züge: ABB und Škoda-Gruppe kooperieren mit der Tschechischen Bahn