Mit Klaus Löckel, dem Deutschland-Geschäftsführer, verantworten Sie das Engagement von Siemens Digital Industries Software im DACH-Raum. Wieso hat man sich dafür entschieden, die Geschäftsführung zu trennen – sind die Märkte so verschieden?

Christopher Unkauf: Wir wollen auf den österreichischen Markt einen eigenen Fokus legen, weil wir hier andere Herausforderungen sehen als zum Beispiel in Deutschland. Wir sehen einerseits große Industrieunternehmen im Bereich der Prozess- oder der Verpackungsindustrie. Andererseits haben wir in Österreich einen sehr ausgeprägten Mittelstand, der von der digitalen Transformation stark profitieren kann. Letztendlich ist es für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entscheidend, die Innovationszyklen zu beschleunigen und dabei wollen wir unseren Kunden in Österreich helfen.

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen für den österreichischen Markt?



Unkauf: Mit unserem Xcelerator-Portfolio stellen wir State-of-the-Art-Technologie in der Cloud zur Verfügung. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels für Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung haben, eine erhebliche Erleichterung. Über die Plattform kann man somit schnell ganz vorne an der Innovationsspitze sein ohne eine eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Ich sehe im DACH-Raum viele Hidden Champions, die genau solche Lösungen benötigen, um auf die eigenen Stärken fokussieren zu können.