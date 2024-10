Das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation Rockwell Automation gab kürzlich die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Taurob bekannt. Der Grund dafür: Man möchte eine ganzheitliche Roboterlösung anbieten, die es Industrieunternehmen ermöglicht, in ihren Anlagen auf autonome Abläufe umzustellen. Taurob entwickelt und fertigt Bodenroboter für Inspektion, Wartung und Datenerfassung zur Optimierung und Steigerung der Effizienz in einer Vielzahl von Industrieanlagen.



Kalypso, das digitale Dienstleistungsunternehmen von Rockwell Automation, und Taurob werden Kunden gemeinsam eine End-to-End-Lösung für die Roboterautomatisierung anbieten. Außerdem soll die Partnerschaft die Position von Rockwell Automation als führendes Unternehmen in der Roboterautomatisierung und für digitale Zwillinge sowie die Position von Taurob als führendes Unternehmen für Bodenroboter in der industriellen Inspektion stärken.

