Immer mehr anstrengende manuelle Tätigkeiten werden von Robotern übernommen - zumindest in der Industrie. In der Bauwirtschaft sah das bisher anders aus. Vergleicht man den Innovationsgrad der Industrie mit dem im Bau, so zeigen sich große Unterschiede. Während selbst kleinere Industriebetriebe oft in umfassende Automatisierungslösungen investieren, geht es in der Baubranche meist noch „hemdsärmelig“ zu.



Ein Grund dafür ist, dass die kollaborierenden Roboter, die in der Industrie immer häufiger eingesetzt werden, nicht für den Einsatz am Bau konzipiert wurden. Denn hier sind Kraft und Beweglichkeit gefragt. Das erfordert ein entsprechendes Sicherheitskonzept, das am Bau schnell zum Hindernis werden kann.



Das Wiener Start-up Baubot hat sich auf solche Entwicklungen spezialisiert und bietet mit Robotern von Kuka und Sensorik von Sick integrierte Gesamtlösungen an, die den Anforderungen der Baubranche gerecht werden sollen. Die „Baubots“ sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, fortschrittliche Sensorik und Kollisionserkennungssysteme sollen einen sicheren Betrieb auch in dynamischer Umgebung gewährleisten.



