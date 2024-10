Nach Herstellerangaben ist der Roboter mit einer Reichweite von 1141 mm und einer Traglast von bis zu 16 kg für Aufgaben in der Maschinenbeschickung und im Teilehandling optimiert. Er bearbeite Trays mit einer Arbeitsfläche von bis zu 450 x 900 mm oder in quadratischer Form von bis zu 520 x 520 mm. Der Roboter sei außerdem mit der Schutzart IP54 ausgestattet, wodurch er sich ideal für raue Produktionsumgebungen eigne. Die kompakte Bauweise des HORST1000 G2 ermögliche es, dass der Roboter nah an Maschinen heranfahren und tief eingreifen kann – laut Fruitcore robotics steigert das die Flexibilität in beengten Produktionsumgebungen.

In Kombination mit dem Automatisierungsmodul für das Be- und Entladen von Maschinen soll er eine sofort einsatzbereite Lösung bieten, die speziell für das Be- und Entladen von Maschinen entwickelt wurde. „Das ermöglicht eine schnelle Implementierung in Produktionslinien, bei der nur 15 Prozent des üblichen Projektaufwands anfallen“, erklärt Riegger. Aufgrund vorhandener Schnittstellen zu den meisten CNC-Maschinenherstellern soll sich der Roboter nahtlos integrieren lassen.

Zum Einsatz kommt HORST1000 G2 beispielsweise in der metallverarbeitenden Medizintechnik, wo er zur Herstellung chirurgischer Instrumente genutzt wird. Dort kann er, laut Unternehmen, effizient CNC-Fräs- oder Drehmaschinen be- und entladen oder Fertigungsprozesse vorbereiten. Auch in der metallverarbeitenden Automobilindustrie werde er für das Be- und Entladen von Maschinen oder bei Mess- und Prüftechnikaufgaben eingesetzt.