Vom 24. bis 27. Juni 2025 bringt die automatica – Leitmesse für intelligente Automation und Robotik in sechs Messehallen Industrie und Forschung zusammen und rückt technische Lösungen sowie den Austausch rund um Digitalisierung, KI, Nachhaltige Produktion und Zukunft der Arbeit in den Fokus. „Damit greift die automatica hochrelevante Fragestellungen auf, die die Branche intensiv beschäftigen. Dass wir mit diesen Themen am Puls der Zeit sind, belegt die hohe Nachfrage, die wir verzeichnen“, sagt Exhibition Director Anja Schneider.

Wie die Messeverantwortlichen in einer Aussendung festhalten, wurde bereits ein halbes Jahr vor Messestart mehr Fläche gebucht als 2023. Aktuell hätten sich rund 500 Aussteller aus über 30 Ländern angemeldet, ein Drittel von ihnen präsentiere sich auf der Messe das erste Mal.

