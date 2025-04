Deutschland biete enorme Möglichkeiten : Rockwell Automation: Vincenzo Monaco ist neuer Vertriebsleiter in Deutschland

Die neue Position soll die Präsenz erhöhen, das Vertrauen stärken und die Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie internen Stakeholdern ausbauen. Außerdem strebt man signifikantes Wachstum in Deutschland an. Dieses Land „ist einer unserer wichtigsten Märkte in der EMEA-Region“, betont Monaco.