Am Markt gibt es eine große Auswahl an Sensoren mit unterschiedlichen physikalischen Wirkprinzipien. Die Sensoren sind nach Messgröße eingeteilt, eine Auswahl nach dem benötigten Messbereich ist einfach möglich. Geometrie und elektrische Schnittstellen sind ebenfalls ersichtlich, eine erste Auswahl kann so erfolgen.

Wirft man nun einen Blick in die Spezifikation, wird man von einer Vielzahl von Angaben erschlagen, die von Hersteller zu Hersteller deutlich unterschiedlich ausfallen können. Auf folgende Angaben kann man zur Genauigkeit stoßen:

Auflösung

Wiederholgenauigkeit

Linearität

Gesamtgenauigkeit

weiters: Hysterese, Offset-Fehler, Rauschen/Jitter, Drift und vieles mehr

All diese Größen haben Ihre Berechtigung, aber auch eine spezifische Bedeutung. Die Definitionen unterscheiden sich leider in der Praxis, dennoch kann mit der Einordnung der wesentliche vier Angaben in => Tabelle 1 die Basis für eine Abstimmung geschaffen werden.