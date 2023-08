Die Erstellung des digitalen Zwillings beginnt mit dem Prozessdesign. Welches sind die Prozesse und Integrationspunkte, für die der Zwilling modelliert werden soll? Standardtechniken des Prozessdesigns sollten verwendet werden, um zu zeigen, wie Geschäftsprozesse, Menschen, die diese Prozesse ermöglichen, Geschäftsanwendungen, Informationen und physische Güter interagieren. Es werden Diagramme erstellt, die den Prozessfluss mit den Anwendungen, den Datenanforderungen und den Arten von Sensorinformationen verknüpfen, die für die Erstellung des digitalen Zwillings erforderlich sind. Der Prozessentwurf wird um Attribute ergänzt, die die Kosten-, Zeit- oder Anlageneffizienz verbessern können. Diese stellen in der Regel die Grundannahmen dar, mit denen die Verbesserung des digitalen Zwillings beginnen sollte.



Der Schlüssel zum digitalen Zwilling liegt in der Konzentration auf die Arten von Informationen, die während des gesamten Lebenszyklus der betrachteten Anlage benötigt werden. Oft ist es wichtig, die Informationen so zu strukturieren, dass sie wiederverwendet werden können. Zu diesem Zweck kann es wichtig sein, ein kanonisches Datenmodell zu erstellen. Ein kanonisches Datenmodell ist eine gemeinsame Datenstruktur, die einem Unternehmensstandard entspricht. Sie ermöglicht es, verschiedene Systeme und Anwendungen miteinander zu verbinden und Unternehmensinformationen auszutauschen. Eine kanonische Struktur kann es den verschiedenen Systemen, die in den digitalen Zwilling integriert sind, ermöglichen, in einem einfachen, vereinbarten Format zu kommunizieren. Dies wiederum kann die Menge an Informationen, die außerhalb der Datensysteme gespeichert werden müssen, reduzieren, die Verwaltung umfangreicher Stammdatenstrukturen überflüssig machen und es einem Unternehmen ermöglichen, den digitalen Zwilling auf vielfältige Weise zu nutzen und ihn im Zuge seiner Integration in das Unternehmen flexibel zu aktualisieren, ohne ihn zu belasten.