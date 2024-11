Das Interesse an automatisierten Lösungen hat laut Sandvik Coromant in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen. "Im Jahr 2010 stellten wir einen wachsenden Trend fest: Die Kunden wollten zunehmend in die Automatisierung von Drehzentren investieren, und so entstand die Idee einer vollautomatischen Drehmaschine", erklärt Hammarberg. "2012 haben wir eine kleine Roboterzelle entwickelt und vorgestellt, die bei den Kunden auf großes Interesse stieß. Seitdem haben wir die Lösung weiterentwickelt und sind nun bereit, sie bestehenden und zukünftigen Kunden anzubieten.



Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit soll ATC erhebliche Vorteile bieten. Als wichtigste Vorteile werden ein geringerer Energieverbrauch, Ressourceneffizienz, weniger Abfall und eine verbesserte Gesamtanlageneffektivität (OEE) beschrieben. Effizient eingesetzte und optimal arbeitende Maschinen minimieren Leerlaufzeiten und Energieverschwendung, sollen mehr Produktion mit weniger Ressourcen ermöglichen und zu weniger Ausfällen und Stillstandszeiten führen.



Die Technologie kann auf Drehzentren und Multitask-Maschinen eingesetzt werden. Voraussetzung für den Einsatz von ATC ist eine MACU mit Coromant "Capto" Schnittstelle. Für Drehzentren ist ein spezieller ATC-fähiger MACU-Revolver erforderlich, während auf Multitask-Maschinen mit einem niedrigeren Revolver ATC möglich ist, wenn der Revolver für ATC vorbereitet ist.