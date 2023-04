Die Offline-Cobot-Programmierung und -Simulation in MATLAB ermöglicht es Anwendern, die Ausfallzeiten bei der Programmierung von Robotern vor Ort zu minimieren. Darüber hinaus können Robotik-Ingenieure auch Roboteralgorithmen und KI-Modelle bereitstellen, indem sie mit MATLAB Coder™ und Simulink Coder™ C++ Code für Embedded Targets wie Grafikkarten für die eigenständige, beschleunigte Ausführung mit UR-Hardware generieren.



„Dank der Marktführerschaft von Universal Robots und der Fähigkeit von MATLAB und Simulink, das Innovationstempo zu beschleunigen, können Integratoren und Endanwender nun noch komplexere Automatisierungsabläufe lösen“, so Dominic Viens, Director, Design Automation Marketing bei MathWorks. „Das Support-Paket für UR-Hardware verkürzt die Markteinführungszeit für fortgeschrittene Cobot-Anwendungen, die die Integration mehrerer komplexer Technologien erfordern. So können kleine und mittelständische Hersteller umfangreiche Technologiepakete zu einem Bruchteil der Kosten übernehmen, die bei der Beauftragung externer Berater anfallen würden.“