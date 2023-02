Der UR20 ist die jüngste Ergänzung des bewährten Produktportfolios von Universal Robots. Mit seinem ebenfalls neuen Gelenkdesign erreicht er kürzere Taktzeiten und handhabt schwere Lasten zuverlässig. Die größere Reichweite ermöglicht es dem Cobot, Teile bis zur vollen Höhe einer Standard-Europalette von zwei Metern zu stapeln. Das erweitert die Potenziale für Unternehmen, die Aufgaben wie Verpacken und Palettieren automatisieren wollen. Wo Anwendungen einen großen Arbeitsradius erfordern bei gleichzeitig wenig Platz, bietet der UR20 Nutzern eine Stellfläche von gerade einmal 245 mm Durchmesser.

Über die Palettierung hinaus sieht Universal Robots für den UR20 ein breites Spektrum weiterer Einsatzmöglichkeiten vom Schweißen bis hin zur Maschinenbeschickung. Das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmens wird diese Anwendungen entwickeln.

“Unser Einsatz für den Erfolg eines jeden Kunden spiegelt sich in den Anforderungen wider, die wir an unsere neu entwickelten Produkte stellen. Der UR20 ist das beste Beispiel dafür, so Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots.