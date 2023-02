Kommentar : KI-Trends für Embedded-Ingenieure

KI kann einen signifikanten Beitrag leisten, Antworten auf bisher ungelöste Probleme zu finden und bestehende Lösungen zu verbessern. In Zukunft werden Ingenieure KI immer häufiger in Modellen nutzen, die in eine größere Systemsimulation eingebettet sind und so mit mehreren verschiedenen Domänen in Berührung kommen.