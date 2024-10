Statt die Produktion ins preiswertere Ausland zu verlagern, hat sich Lapp dazu entschieden, den Standort „Made in Germany“ beizubehalten. „Wir haben dort hochqualifizierte Fachkräfte und modernste Technologien. Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, betont Alexander Denk, Vice President der Business Unit "Epic".

Gemeinsam mit Geschäftsführer der Contact GmbH Michael Zahl hat er das Unternehmen für die Zukunft neu aufgestellt. So wird in einer Aussendung von mehr als 950 kleinen Verbesserungen berichtet, die im vergangenen Geschäftsjahr gemäß den Prinzipien des Lapp Operation Systems (Lean Management) erfolgreich umgesetzt wurden. Sie sollen maßgeblich zur Effizienz und Qualität der Produktion beitragen. Zudem habe man in moderne CNC-Maschinen, Verpackungsanlagen und Automatisierungstechnologien sowie in mehr als 80 neue Werkzeuge investiert. „Das ermöglicht es uns das gesamte 'Epic'-Portfolio Stück für Stück zu erneuern und den Kunden die bestmöglichen Produkte und Lösungen zu bieten," sagt Zahl.