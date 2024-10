Mit dem intelligenten Linkmodul Sirius 3RC7 möchte Siemens ab sofort einen schnellen und einfachen Weg bieten, um vollständige Datentransparenz bis hin zur Feldebene zu gewinnen. Laut einer Aussendung verbindet das Plug-and-Play-Erweiterungsmodul Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) mit "minimalem Installations- und Inbetriebnahme-Aufwand". So sollen auch die, am Verbraucher vorhandenen Daten effizient genutzt werden können.

Als Teil des Automatisierungskonzepts Totally Integrated Automation (TIA) von Siemens sollen die Sirius 3RC7 intelligenten Linkmodule nahtlos in die bestehende Automatisierungsumgebung integriert werden. Sirius 3RC7 ist Teil des Sirius Systembaukastens, dem Portfolio für industrielle Schalttechnik.

„Transparenz bis in die Feldebene wird immer wichtiger. Doch viele Geräte haben keine Anbindung an das Automatisierungssystem, wodurch wichtige Daten fehlen. Mit der Digitalisierung der Feldebene schaffen wir eine neue Dimension an Transparenz und ermöglichen datengetriebene Entscheidungen“, sagt Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens Smart Infrastructure.



