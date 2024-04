Gefragt nach geplanten Investitionen zeigt sich: Automatisierungsunternehmen konzentrieren ihre Investitionen auf neue Produktionsanlagen in der Nähe ihres Hauptsitzes. Beim Ländervergleich fällt auf: In Nordamerika ansässige Firmen haben zusätzlich Mittel- und Südamerika sowie Westeuropa im Fokus. Süd- und Osteuropa spielen dagegen keine Rolle.

Europäische Unternehmen investieren zu 63 Prozent in Westeuropa, gefolgt von den USA und Kanada (49 Prozent) und Osteuropa (33 Prozent). Überraschend: In Indien und China wollen die Europäer ebenfalls zu jeweils 33 Prozent investieren – nordamerikanische Player sind bei Investitionen (19 Prozent) in China zurückhaltender als europäische Unternehmen und etwas mutiger, was Indien angeht (37 Prozent). In der Gesamtschau liegt Indien dann mit 35 Prozent vor China (27 Prozent).

„Indien gilt als vielversprechender Wachstumsmarkt, sowohl als Absatzmarkt als auch als Investitionsstandort. Das Land hat als Produktionsstandort im Vergleich zu China deutlich an Bedeutung gewonnen. Unternehmen sollten ihre Ausrichtung auf China kritisch hinterfragen und neu bewerten“, sagt Horváth-Automationsexperte Daniel Kittelberger.