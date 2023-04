In den letzten Jahren hat die Komplexität der Produktionsprozesse laufend zugenommen, da in modernen Maschinen und Anlagen immer mehr Daten erfasst und vernetzt werden. Der Kommunikationsstandard IO-Link bringt Ordnung in das Gewirr von Kabeln und Steckern: weg von den Klemmleisten, hin zu den kompakten IO-Modulen. Mit dem bewährten Plug-and-Play-Prinzip ist es ein Einfaches, Verbindungen in der Installationstechnik zu knüpfen; gleichzeitig schafft der Kommunikationsstandard maximale Transparenz von der Sensor-Aktor-Ebene bis in die Cloud.

Murrelektronik bietet ein breites IO-Link-Portfolio an, das ständig erweitert wird. In den IP67-Feldbusmodulen "MVK Pro" und "IMPACT67 Pro" sind insgesamt acht multifunktionale Masterports integriert und dank der L-codierten Steckverbinder M12 lassen sich große Ströme realisieren. Außerdem können die Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT problemlos bedient werden. Sogar die feldbusunabhängige Nutzung ist möglich via OPC UA, MQTT, JSON REST API – dank des bereits integrierten Standardized Master Interface (SMI). In Summe reduziert das Kosten, erhöht die Produktivität, bietet neue Möglichkeiten bei Service und Wartung, minimiert die Installations- und Inbetriebnahmezeiten und ersetzt aufwändig verdrahtete und raumgreifende Schaltschränke.