Als Technologieführer in der kontaktsensitiven Robotik stellt FerRobotics der Industrie weltweit das einzige Plug&Play Systempaket für vollautomatisches Schleifen/Polieren zur Verfügung. Der AOK und AAK bieten ein exakt aufeinander abgestimmtes Systempaket bestehend aus der Active Compliant Technology (ACT) und einem für den Robotereinsatz optimierten Exzenter- bzw. Winkelschleifer. Diese integrierte Komplettlösung automatisiert den industriellen Schleif-/Polierprozess bei individueller Steuerung aller Prozessparameter: Rotationsgeschwindigkeit, Anpresskraft und Vorschub. Die enorm belastbaren Schleif-/Polierwerkzeuge sind industrietauglich ausgeführt.



Als Industrie 4.0 Lösung aus einer Hand liefern die leistungsstarken und funktionsoptimierten Komplettsysteme bessere Ergebnisse hinsichtlich Qualität, Produktivität und Prozesssicherheit. Die autonome Kontaktintelligenz des Systems macht die Programmierung und selbst Job-Modulationen für den Endanwender ganz einfach. Die konstante Anpresskraft trägt auch wesentlich zu einem reduzierten Schleifmittelbedarf bei. Einsetzbar sind die zuverlässigen End-of-Arm Komfortlösungen AOK 501 und AAK 501 in allen Branchen und für eine Vielzahl an Materialien.