Ohne kommunikative Vernetzung ist Industrie 4.0 nicht denkbar. Die zu- nehmende Vernetzung nicht nur innerhalb derOT-Ebene, sondern auch zwischen OT- und IT-Ebene ist nur mit definierten Kommunikationsschnittstellen möglich. StandardisierteKommunikationsprotokolle wie Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP auf OT-Ebene und OPC UA, MQTT oder TSN für die Kommunikation zwischen OT- und IT-Ebene ermöglichen den zuverlässigen und sicheren Datenaustausch und sind somit essenziell.

Die Marktanforderungen an Leistung, Sicherheit oder Performanz steigen. Daher müssen auch die standardisierten Protokolle permanent angepasst werden – und das in immer kürzeren Zeiträumen. Unternehmen, deren Kernkompetenz in der Entwicklung von Lösungen für Netzwerkkommunikation liegt, verfügen naturgemäß in diesem Bereich über breitgefächertes Knowhow, können Trends einschätzen und sind bei Veränderungen konsequent am Ball. Dieses Knowhow zu erwerben, kostet Zeit und Geld. Das fließt in den Preis einer Kommunikationsschnittstelle mit ein.Entwickelt ein Gerätehersteller die Kommunikationslösung selbst, sind diese Kosten oft nicht transparent.



Mit steigender Komplexität industrieller Kommunikation auf technischer und normativer Ebene steigen mittelfristig auch die Kosten für Entwicklung und Wartung einer Kommunikationslösung. Sie fallen deutlich mehr ins Gewicht als die reinen Komponentenkosten. Durch den Fachkräftemangel wird es zudem immer fraglicher, ob es sich auszahlt, eigenes Personal mit derEntwicklung von Lösungen zu betrauen, die außerhalb der Unternehmens-Kernkompetenzen liegen.