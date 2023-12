Das Erfolgsgeheimnis von Digital Enterprises ist der nahtlose Datenfluss zwischen allen Systemen. Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, findet der Datenaustausch in einer demilitarisierten Zone (DMZ) statt. Dieser spezielle Bereich im Netzwerk kann von IT und OT adressiert werden. Über den Siemens Secure Data Integration Layer, eine Softwarelösung, die alle industriellen Schnittstellen für die Kommunikation in der OT zur Verfügung stellt, wird die IT über weitere Schnittstellen (z. B. Datenbanken) angebunden.