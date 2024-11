Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändert in allen Branchen grundlegend, was überhaupt möglich ist. Er erlaubt neue Anwendungsszenarien und verbessert Geschäftsergebnisse. Doch während Unternehmen weltweit den Wert und das Potenzial von KI erkennen, muss sie auch auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Branchen angepasst werden, um wirklich effektiv zu sein.



In seinem jüngsten Artikel im News Center stellt Satish Thomas von Microsoft Deutschland neue branchenspezifische KI-Modelle für Industrieanwendungen vor, die Unternehmen helfen, ihre speziellen Bedürfnisse genauer und effizienter zu erfüllen. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Experten wie Siemens Digital Industries Software, Cerence, Rockwell Automation, Saifr, Sight Machine, Bayer und anderen Unternehmen entwickelt.



Die Grundlage dieser angepassten KI-Modelle ist die Microsoft Cloud. Durch die Kombination der Microsoft Cloud mit branchenspezifischen Fähigkeiten und einem umfangreichen Partnernetzwerk möchte Microsoft Unternehmen in verschiedenen Branchen einen sicheren Ansatz zur Förderung von Innovationen bieten. Diese Zusammenarbeit soll es ermöglichen, umfangreiche Szenarien mit eingebetteten KI-Funktionen für Kunden weltweit zu schaffen – von branchenspezifischen Datenlösungen in Microsoft Fabric über KI-Agenten in Microsoft Copilot Studio bis hin zu KI-Modellen im Azure AI Studio.

