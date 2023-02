„Ein BMS ist nur so gut wie seine Eingangssignale“, erklärt Jan Soschinski. „Die Industrie hat erkannt, dass der herkömmliche Ansatz zur Messung des O2-Gehalts in gasbefeuerten Erhitzern unter Verwendung von Zirkoniumoxid-Sonden ein Sicherheitsrisiko darstellt, da die Sonden oberhalb der Zündtemperatur von Methan arbeiten.“ Eine relativ neue Generation von Analysatoren bietet deshalb weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen eine Zirkoniumoxid-Sonde Erdgas entzündete, das in einer gerade nicht befeuerten Anlage ausgetreten war.

Zu den aktuellen Analysetechniken gehört die Spektroskopie mit durchstimmbaren Diodenlasern (TDLS), mit der die Menge des Laserlichts gemessen wird, die beim Durchgang eines Strahls durch ein Gas absorbiert wird. Ein TDLS-Analysator kann in der Strahlungszone einer befeuerten Anlage installiert werden und genaue, wiederholbare und unverfälschte Live-O2-Messungen liefern, ohne mit den Prozessgasen in Kontakt zu kommen. Da es keine beweglichen Teile gibt, bietet der TDLS-Analysator eine hohe „Mean Time Between Failure“(MTBF) und damit langfristig niedrige Betriebskosten. Abgesehen von der Erstkonfiguration ist keine regelmäßige Kalibrierung erforderlich.

Bei befeuerten Anlagen mit komplexen Brenneranordnungen, wie z. B. Ethylencracker, Pyrolyseöfen und Reformer, wird ein TDLS-Analysator häufig im Übergangsbereich zwischen Strahlungs- und Konvektionsbereich installiert.