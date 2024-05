Marco Geiser hat mit 1. April 2024 die Funktion des Vice President (VP) Service D-A.CH bei Schneider Electric übernommen. Er kam 2022 als Service Director Schweiz zum Tech-Konzern. Zuvor war Geiser in der Energiebranche für Alstom und General Electric tätig und sammelte dort in verschiedenen Führungspositionen Serviceerfahrung in den Bereichen Supply Chain, Sales und Business Development. Nach einer Ausbildung zum Mechatroniker absolvierte er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur. Im Rahmen seiner internationalen Karriere lebte und arbeitete er mehrere Jahre im Mittleren Osten und in den USA.

Ein tiefes Verständnis von Energiemanagement und Automatisierungstechnologien und deren Transfer in die branchenspezifischen Applikationen der Anwender ist für Geisler die Grundlage für alle Serviceangebote von Schneider Electric. Neben den klassischen Dienstleistungen wie zustandsorientierter Wartung oder Modernisierung stehen in Zukunft auch die digitale Ferndiagnose, Consulting Services und Wissenstransfers beim Serviceangebot von Schneider Electric im Mittelpunkt. Trainings oder EcoXpert Partnerschaften unterstützen Kunden beim Aufbau von Kompetenzen, beispielsweise bei der Modernisierung energieintensiver Produktionsanlagen oder bei digitalisierten Wartungskonzepten für Rechenzentren.

Marco Geiser sieht hier einen wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit: „Die enge Zusammenarbeit und der Wissensaustausch mit unseren Kunden in Bereichen wie Digitalisierung, Energieeffizienz oder Energiequalität komplettieren unser klassisches Serviceangebot, indem wir dafür sorgen, dass Einsparpotenziale trotz Fachkräftemangel auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb und bringt unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert. Insbesondere in den Bereichen Ressourcen- und Energiemanagement bei gleichzeitiger Digitalisierung bestehender Infrastrukturen ist die Nachfrage derzeit sehr hoch, weshalb wir planen, unser Angebot in diesen Bereichen weiter auszubauen.“