Welchen Stellenwert haben neue Entwicklungen wie APL und OPC UA in der Prozessindustrie und inwieweit sind Sie in diese Entwicklungen involviert?

Gehrmann: Wir verfolgen das natürlich und nehmen an den Entwicklungen aktiv teil. In Deutschland gibt es Arbeitsgruppen von Herstellern, die im Zentralverband der Elektroindustrie organisiert sind, und Anwendern der Chemieindustrie, die in der Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik vereint sind. Dort werden für die Feldinstrumentierung Parameterlisten erstellt, in denen genau definiert wird, was die Anforderungen der Anwender sind, welche Zusatzinformationen sie von den Geräten erhalten wollen und welche Protokolle angewendet werden sollen. Im Analysebereich haben wir hier bereits Übereinkünfte erzielt. Diese Verhandlungsergebnisse dienen nun als Grundlage dafür, die geltenden internationalen Normen daraufhin anzupassen. Das schafft Planungssicherheit für Anwender und Hersteller.

Durch den Ukrainekrieg wird neben der Suche nach alternativen Energiequellen auch die Frage der Cybersicherheit heftig diskutiert. Wie wichtig ist dieses Thema in der Prozessindustrie?

Gehrmann: Die (Cyber-)Sicherheit der Anlage hat immer höchste Priorität. Durch die Digitalisierung stellen die Messgeräte allerdings immer mehr Informationen zur Verfügung, das vereinfacht auch die Wartung. Die Kunden wünschen sich dann auch, dass man als Anwender die Wartung über einen Remotezugriff durchführen kann. Das ist aber nicht immer im Sinne der Cybersecurity, mit welcher ja gerade der Zugriff durch externe oder nicht-autorisierte Personen kontrolliert werden soll. Oft ist die Angst groß, dass über diese Schnittstellen der Zugriff auf kritische Informationen erfolgt oder man im schlimmsten Fall sogar die Kontrolle über die Anlage verliert. Insofern ist es verständlich, dass es in der Prozessindustrie noch eine gewisse Skepsis gegenüber der Verlagerung dieser Prozesse in eine Cloud gibt. Dabei gibt es bereits Sicherheitskonzepte, z. B. im Rahmen der NAMUR Open Architecture und auf Seiten der Cloudtechnologie. Schließlich kann man auch auf eine unternehmenseigene Cloud setzen. Ich glaube, dass letztendlich die Chance, Effizienz und Sicherheit zu steigern, genutzt werden wird