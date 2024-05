Voltfang, der Entwickler und Hersteller von grünen Energiespeichern für Industrie und Gewerbe, expandiert nach Österreich. Das Unternehmen mit Sitz in Aachen produziert energieeffiziente und kostengünstige Batteriespeichersysteme aus wiederverwendbaren Elektrofahrzeugbatterien. Partner in Österreich wird Schmachtl, das Linzer Dienstleistungs- und Zulieferunternehmen für Industrie, Handel und Gewerbe in Österreich. Mit einem breiten Netzwerk an Partnern, darunter Elektriker und Installateure, kann Schmachtl umfassende Beratungs- und Installationsservices anbieten. Bisher umfasste das Portfolio des Geschäftsbereichs Energietechnik Transformatoren, USV-Systeme und kleine Heim- und Gewerbespeicher.

Durch die Kooperation wird eine neue Bandbreite an Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz ermöglicht. Allein in den kommenden Monaten wollen die Unternehmen rund drei Megawattstunden an Speicherprojekten umsetzen. Voltfang bietet mit seinen hochwertigen Energiespeichersystemen aus Second-Life-E-Autobatterien eine Lösung, um die Energiewende voranzutreiben und kritische Rohstoffe durch Wiederverwendung zu sichern. In Verbindung mit dem innovativen und intelligenten Energiemanagementsystem von Voltfang können Gewerbe- und Industriekunden ihre Energieeffizienz maximieren, ihren Eigenverbrauch optimieren und gleichzeitig ihre Energiekosten und CO 2 -Emissionen deutlich senken.

Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt in der Expansion von Voltfang auf dem österreichischen Markt und festigt gleichzeitig die Präsenz in der DACH-Region.

Günther Probst, Geschäftsführer von Schmachtl, sagt dazu: "Die Zusammenarbeit mit Voltfang eröffnet uns attraktive Möglichkeiten, unseren Kunden grüne und wirtschaftliche Energiespeicherlösungen anzubieten. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen von großem Nutzen sein wird."