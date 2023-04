Die meisten Automatisierungen haben einen großen und zudem positiven Einfluss auf das Wachstum eines Unternehmens, so Steiner. Durch die Abgabe einzelner Prozesse an Automatisierungen wie RPA oder der Systemsprache BPMN 2.0 werden Mitarbeitende entlastet und können sich so auf das Tagesgeschäft oder komplexere Aufgaben fokussieren. Weiterhin tragen Automatisierungen dazu bei, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Betriebskosten zu senken. Durch das Ersetzen manueller Prozesse können Unternehmen Zeit und Ressourcen einsparen und sich auf strategische Aufgaben konzentrieren. Zwei Beispiele bieten für Alexander Steiner besonders aufschlussreiche Einblicke in die Auswirkungen von Automationen:

1. Die Automatisierung von Fertigungsprozessen

Durch Automationen in der Fertigung kann die Produktionsgeschwindigkeit erhöht und die Fehlerquote messbar verringert werden. In den meisten Unternehmen werden der Wareneingang, die Kommissionierung sowie der Versand automatisiert. Dadurch werden die allgemeine Produktivität und Qualität gesteigert. Diese Steigerung führt in letzter Instanz zu einer höheren Kundenzufriedenheit und weiteren Beauftragungen.

2. Die Automatisierung von administrativen Aufgaben

Besonders bei der Rechnungsstellung, der Zahlungsverarbeitung und in der Buchhaltung können Automationen dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und die Verwaltungskosten zu senken. Durch das automatische Erstellen und Umwandeln von Angeboten in Lieferscheine und Rechnungen werden Unternehmen wettbewerbsfähiger. Produkte oder Dienstleistungen können aufgrund der sinkenden Verwaltungskosten zu einem günstigeren Preis angeboten werden.