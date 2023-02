Die Durchführung von RPA-Projekten unterscheidet sich von herkömmlichen Softwareentwicklungs-Projekten hauptsächlich durch ihre Kürze. Ganz wichtig bei der Umsetzung sind die Schnelligkeit und die Genauigkeit. Automatisierung wird sehr oft mit Ersparnis gleichgesetzt, weshalb auch der Aufwand für die Entwicklung in eine Return-of-Investment-Rechnung mit einkalkuliert wird. RPA hat den Vorteil, dass der Roboter wie ein Mensch und oft nicht-invasiv über die Oberfläche oder bestehende APIs arbeitet. Es sind keine neuen Programmierungen oder Schnittstellen notwendig. Dadurch muss man an den Zielsystemen nichts verändern. Man kann somit in relativ kurzer Zeit viel ausprobieren, ohne die gesamte Firmen-IT auf den Kopf zu stellen. Außerdem fallen vergleichsweise geringe Investitionskosten an, die sich bereits innerhalb von Wochen oder Tagen rechnen. In der Regel wird zunächst ein Funktionsprototyp erstellt, um anhand eines beispielhaften Vorgangs den konkreten Nutzen von RPA zu evaluieren.