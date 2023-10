Werden sich auch Unternehmen, die bisher nicht kritische Infrastrukturen waren, des Themas bewusst?

Lussnig: IT und OT wachsen zusammen. Jedes Unternehmen muss selbst zur Sicherheit des eigenen Netzwerkes, der eigenen Daten beitragen. Nur Betreiber, die ihr Netzwerk im Griff haben, die darin ablaufende Kommunikation kennen, kontrollieren und absichern, haben einen wichtigen Grundstock für die Sicherheit der Anlagenverfügbarkeit gelegt. Security ist ein wichtiger Aspekt für jedes Unternehmen – egal ob es den KRITIS-Anforderungen entspricht oder nicht.

Welchen Tipp hätten Sie durch die Erfahrungen in Deutschland an die österreichischen Kollegen?

Bußjäger: Ich möchte es nicht als Tipp für die Umsetzung der NIS2 in Österreich sehen. Wir sprechen mit den Kollegen des BSI und beteiligen uns aktiv im Teletrust und der Allianz für Cybersecurity des BSI. Das sind hervorragende Möglichkeiten zum Austausch. Dass die EINE organisatorische und technische Maßnahme für Systeme zur Angriffserkennung (SzA) konkret im ITSiG 2.0 beinhaltet ist, basiert auf der detaillierten Forensik der steigenden erfolgreichen Angriffe. Meist wäre der Schadensfall zu verhindern gewesen, hätten die Monate oder Wochen vorher erkennbaren Anomalien und Änderungen in der OT/IT der Betreiber Beachtung gefunden. Auch die Anforderung der Umsetzung eines Information Security Management Systems (ISMS) im ITSiG 1.0 beruht ja darauf, die Risiken zu identifizieren, zu behandeln und zu minimieren. Ein SzA ist die logische Schlussfolgerung, bei der sich aktuell dramatisch veränderten Bedrohungslage schnell reagieren zu können. Mit dem KRITIS-Dachgesetz und dem kommenden ITSiG 3.0 zeigt Deutschland, dass die Situation seit Pandemie und Krieg in Europa einer höheren und fokussierteren Beachtung der Sicherheit bedarf. Für Österreich würde ich sagen: Wenn es gut gemacht ist, dann darf man auch mal abgucken. Es ist 2023 und die Abhängigkeit der kritischen Dienstleistungen der Sektoren, die der Staat verantwortet, ist immens.