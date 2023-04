Für die anstehende Überarbeitung des NIS-Gesetz wird es zu massiven Ausweitungen bei IT- Sicherheitspflichten kommen. Die NIS2 wird die von Risikomanagementanforderungen und Meldungen betroffenen Organisationen ausweiten. Es ist zu begrüßen, dass große Teile der öffentlichen Verwaltung künftig zu kritischen Infrastrukturen zählen und mit der Wahl der KMU-Definition können kritische Infrastrukturen systematisch und umfassend identifizieren werden. Es besteht die Chance eine gute Antwort darauf zu finden, was an kritischen Infrastrukturen genau kritisch ist, somit die Cybersicherheit und folgend die Verfügbarkeit der Versorgung abzusichern.