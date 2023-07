Herr Lussnig, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass Deutschland da schon um einiges weiter ist, was die Umsetzung von NIS2 anbelangt. So gibt es beispielsweise eine Aufteilung der betroffenen Industrien nach Sektoren, die bereits ausgereift ist. Sollte Österreich diese Sektorenaufteilung übernehmen, oder sehen Sie Punkte, die der heimischen Situation besser entsprechen?

Klaus Lussnig: Ich möchte genau dort anknüpfen und nochmal betonen, dass ich die Sektoraufteilung als „MUSS“-Aufforderung des Landes Österreich an die österreichischen Unternehmen und die Kritischen Infrastrukturen sehe.

Warum ist das für Sie so wichtig?

Lussnig: NIS2 reguliert über die Größe eines Unternehmens mittels size cap rules, welche nach mittleren und großen Unternehmen unterscheidet und auch Kleinunternehmen in bestimmten Ausnahmefällen berücksichtigt. Dazu wird noch auf das Level-playing-Field eingegangen – also geschaut, ob das Unternehmen seine Leistung in der EU erbringt. Zusätzlich noch die Unterscheidung öffentliche und private Einrichtung getroffen und nach Art der Einrichtung entschieden. Auch das ist eindeutig geregelt, und zwar in Spalte 3 von Anhang I & II der Tabelle nach wesentlichen oder wichtigen Einrichtungen. Ist doch eine klare Vorgabe, oder?

Jetzt meinen aber viele Unternehmen oder Betreiber kritischer Infrastrukturen, unter den Punkt „Kleinunternehmen“ zu fallen und ausgenommen zu werden.



Lussnig: Die Empfehlung der EU-Kommission für ein Kleinunternehmen 2003/361/EG sagt jedoch aus, dass ein kleines Unternehmen nur dann „KLEIN“ ist, wenn es weniger als 50 Personen beschäftigt UND der Jahresumsatz bzw. die Jahresbilanz 10 Mio EUR nicht übersteigt. Viele Unternehmen wissen aber auch gar nicht, dass sie, anders als in NIS 1, jetzt unter NIS 2 fallen. Steinmetze zum Beispiel, durch den Einsatz chemischer Mittel. Unter NIS1 gab es 100 Betreiber wesentlicher Dienste, unter NIS 2 werden 5.000 Betreiber erwartet.