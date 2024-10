Das Pareto-Prinzip, auch bekannt als die 80/20-Regel, besagt, dass in vielen Fällen 80 Prozent der Ergebnisse durch 20 Prozent der Ursachen erzeugt werden. Es scheint, dass wir in der Umsetzung der Industrie 4.0-Visionen noch nicht mal den asymptotischen Punkt in der Umsetzungskurve geschafft haben, da brauchen wir auch schon wieder eine neue, vermeintlich bessere Zielsetzung und geben dem einfach die nächste Nummer.

Dies erinnert uns nicht nur an die Anfänge der Microsoft-Produkte, sondern auch an das iPhone von Apple. Jedes Jahr gibt es ein neues iPhone mit einer höheren Zahl. Andere Produkte verwenden „Fancy“-Zusätze wie „Pro“, „Max“ oder „Ultra“. Im Grunde ist es aber immer noch dasselbe: ein makroskopisch rechteckiges Teil, welches uns daran erinnert, dass wir viel zu viel Zeit am Bildschirm verbringen. Wie schön, dass es den 3er BMW seit 1975 gibt und auf das 3.1, 3.2 etc. bisher verzichtet wurde; obgleich man mit den Zusatzahlen, die früher den Hubraum angegeben haben, mittlerweile auch kreativ geworden ist.

Eine beliebte Interpretation, welche die 5. Industrierevolution prägen soll, ist, dass man wieder den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Aber wer sagt, dass wir den Menschen in der Vision von Industrie 4.0 vergessen hätten?