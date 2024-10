Neben der Wissenssicherung bieten die KI-AR-Systeme eine Reihe weiterer entscheidender Vorteile: Laut Unternehmen ermöglichen sie eine verbesserte Entscheidungsfindung durch präzisere Echtzeitanalysen. Durch intelligente Automatisierung und maschinelles Lernen sollen sich Produktionsprozesse optimieren und Fehlerquellen frühzeitig erkennen lassen, was zu einer signifikanten Reduktion von Ausfallzeiten führe. Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser Technologien sei die Steigerung der Arbeitssicherheit: KI-Systeme können Gefahren frühzeitig identifizieren und gezielte Sicherheitsmaßnahmen empfehlen, bevor es zu Vorfällen kommt.

Durch die Integration von AR wird das Potenzial der Systeme weiter maximiert, beschreibt Salt and Pepper. Mitarbeitende können demnach mithilfe von Augmented-Reality-Headsets oder -Geräten direkt in der Produktionsumgebung mit digital unterstütztem Wissen arbeiten. Dies ermögliche beispielsweise effizientere Qualitätskontrollen, indem visuelle Hilfsmittel Defekte in Echtzeit aufzeigen. Auch die vorausschauende Wartung von Maschinen, unterstützt durch AR, soll dafür sorgen, dass Wartungsintervalle präzise auf den tatsächlichen Zustand der Anlagen abgestimmt sind – was sowohl Ressourcen als auch Kosten spart.

