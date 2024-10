So läuft das in der Industrie bis heute oft: Unbemerkt tritt eine Störung an einer Maschine auf. Sie produziert nun so lange Ausschuss, bis die Qualitätsmängel einem aufmerksamen Mitarbeitenden auffallen, der die Maschine stoppt. Dann beginnt das große Rätselraten: Weshalb kommt es zu dem Fehler? Wie lässt er sich beheben? Unsystematisch werden Einstellungen an der Maschine geändert und testweise weitere Produkte gefertigt – bis irgendwann die Qualität wieder stimmt.



Um diesem Missstand abzuhelfen, haben Forschende vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) eine Methode entwickelt, wie Künstliche Intelligenz in die Instandhaltung integriert werden kann.