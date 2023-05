Es sind herausfordernde Zeiten für die Industrie im Allgemeinen und den Maschinenbau im Besonderen. Stefan Gottwald, Regional Director D-A-CH bei Routeco, nennt die drei Hauptthemen: „Die Kostenentwicklung, die globale Konkurrenzsituation und die Lieferkettenproblematik.“ In hart umkämpften Märkten ist der Grat zwischen Erfolg oder Misserfolg ein schmaler. Das weiß der Regionalverantwortliche des in fünf Ländern aktiven Rockwell-Distributors, und entsprechend auch sein Fokus: „Um unsere Kunden diesen Themen gegenüber resilienter zu machen und deren relevante Marktposition zu stärken, bieten Simulation & Emulation eine sinnvolle und mit wenig Aufwand rasch herbeiführbare Verbesserung.“ Denn mit Emulate3D bietet Routeco viel mehr als nur ein Detail, sondern einen echten Mehrwert: „Geringere Kosten, schnellere time-to-market, bessere Vertriebserfolge, weniger Risiken im Betrieb und höheren earned-value auch in Zeiten der eingeschränkten Teileverfügbarkeit“, zählt Gottwald die Vorteile auf. Doch was ist Emulate3D eigentlich?