Eine schwergewichtige Zusammenarbeit kündigte Omron gemeinsam mit TAT-Technom-Antriebstechnik an: Das führende oberösterreichische Unternehmen wird Intetrationspartner des Automatisierungsriesen.

TAT-Technom-Antriebstechnik hat seine Kernkompetenz in individuellen Automatisierungslösungen vor allem bei Fördertechnik und Robotik sowie in der optimalen Auslegung von Antriebskomponenten. Damit ist das 1988 in Leonding gegründete Unternehmen der erste Integrationspartner von Omron in Österreich.

Durch die Zusammenarbeit mit Omron profitiert TAT vom umfassenden Portfolio des Automatisierungsspezialisten, das unter anderem Produkte aus den Bereichen industrielle Robotik, Vision Systeme und Sicherheitstechnik umfasst. Damit deckt TAT nun die Bedürfnisse der Endkunden mit einem noch breiteren Sortiment ab.

Matthias Mayer, Geschäftsführer TAT-Technom: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, denn schon in den ersten Gesprächen wurde deutlich, dass beide Teams einen praktischen und lösungsorientierten Ansatz verfolgen. Die offene Herangehensweise an Projekte und die Handschlagqualität aller Beteiligten werden eine kundenorientierte Marktbearbeitung sowie eine starke Partnerschaft gewährleisten."

Bruno Meister, System Integrator Manager Central Region bei Omron Industrial Automation Europe: "Wir sind stolz darauf, TAT als neuen Integration Partner in Österreich verkünden zu dürfen und starten nun die gemeinsamen Projekte. Die langjährige Erfahrung von TAT, kombiniert mit der technologischen Expertise von OMRON versprechen eine Synergie, die den Kunden innovative Lösungen anbietet, welche den Anforderungen der Endkunden gerecht werden und die gleichzeitig einen guten Service und Support leistet."