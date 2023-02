Sie haben jetzt sechs Tätigkeitsfelder definiert, in denen Sie Leistungen anbieten: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Automation & Robotic, HSE-Management, Industrial IT und Technische Visualisierung – wo sind die Veränderungen am stärksten spürbar?



Burgstaller: Wir zeigen damit, dass wir ein Full-Range-Anbieter sind und alles aus einer Hand liefern. Der Markt erfordert das immer mehr. Die Hälfte der sechs Kompetenzfelder gab es in dieser Form schon, mit klassischem Mechanical Engineering hat IMA gestartet. Auch beim HSE-Management und dem ganzen Thema Maschinensicherheit war das Unternehmen unter den ersten überhaupt, ebenso bei Automation & Robotic. Hier wird die Nachfrage auch gleichbleiben wie bisher. Die Wachstumsfelder sind Electrical Engineering, Industrial IT und Technische Visualisierung.

Warum halten Sie das für nötig? Sind das nicht ohnehin Kompetenzen, die Ingenieurbüros generell zugeschrieben werden?

Mayer: Ich war selbst selbst jahrelang Fachgruppenobmann-Stellvertreter der Ingenieurbüros in Oberösterreich und kann sagen, dass die Außenwahrnehmung unseres Berufszweigs verbesserungsbedürftig ist. Unserer Leistung fehlt es generell an Sichtbarkeit. Es ist zu wenig bekannt welchen Leistungsumfang wir eigentlich anbieten. Wir sind in der Vergangenheit damit ganz gut zu recht gekommen, und das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Ingenieurbüros arbeiten meist eng, kontinuierlich und langfristig mit Partnern zusammen, was uns stark macht. Dass wir aber auch neue Kompetenzen entwickeln und in anderen Tätigkeitsfeldern Know-how anbieten, wird leider recht wenig wahrgenommen. Als IMA kommunizieren wir das jetzt aktiv!