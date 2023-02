Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie steigt. Mit der Keynote „KI, Smart Factory & Co“ startete Veronika Putz (Team Leader Data Analytics & AI am Linz Center of Mechatronics) den TAT-TECH-DAY und präsentierte einen Realitätscheck über KI im Maschinen- und Anlagenbau. Was man sich vom Einsatz von KI in der Industrie verspricht, welche Anwendungen von KI in der Industrie es bereits gibt, bis hin zum pragmatischen Ansatz, wie und womit man am besten anfängt, wurde im Zuge des Referats wirtschaftlich fundiert beantwortet.