Auch das Messegeschehen, das die Kalender der Veranstalter nachhaltig durcheinander gebracht h at, normalisiert sich nach Corona allmählich wieder. Nun ist es auch bei der SPS soweit: Die Smart Production Solution wird ab 2025 wieder auf den angestammten Termin rücken und von 25.-27. November 2025 in Nürnberg stattfinden. Die Termine bis 2027 wurden vom Veranstalter Mesago Messe Frankfurt ebenfalls schon veröffentlicht und liegen gleichermaßen in der letzten vollen November-Woche.

Der Grund für die Verlegung auf einen früheren Termin - heuer wird die SPS Nürnberg von 12.-14. November über die Bühne gehen - waren die Unsicherheiten nach der Pandemie. Nach Absagen und drei Jahren coronabedingten Verschiebungen kehrt die führende Fachmesse für Automatisierungstechnik auf den Termin Ende November zurück.

"Die Karten wurden damals durch die Pandemie neu gemischt und für eine entsprechende Planungssicherheit für die Branche war es notwendig, die SPS zu verschieben", erklärt Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS. "Umso mehr freuen wir uns, den Anbietern und Interessenten von Automatisierungslösungen ab 2025 wieder das Highlight zum Jahresende bieten zu können – es fühlt sich an wie eine Heimkehr."