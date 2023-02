Bereits in der Woche vor Veranstaltungsbeginn haben Ticketbesitzer der SPS die Möglichkeit über die „SPS on air“ – Plattform an einem digitalen PreHeat Event mit zahlreichen Fachvorträgen und Produktvorschauen teilzunehmen. Dabei werden die Aussteller in "Content Teasern" ihre Neuheiten anreißen und so den Besuchern die Möglichkeit geben, ihre Zeit auf der Messe noch besser nach ihren jeweiligen Interessen zu planen.

Während der Messelaufzeit wird das ergänzende Programm auf dem VDMA/ZVEI-Forum auf dem Messegelände in Halle 3 sowie aus dem SPS Live Studio in Nürnberg über die digitale Ergänzung „SPS on air“ gespielt. Die „SPS on air“ inkl. Interaktionsmöglichkeiten bleibt nach Veranstaltungsende bis zum 11. November online, die on demand Mediathek und ein Großteil des aufgezeichneten Vortragsprogramms werden bis zum 15. November verfügbar sein. So haben Besucher der Präsenzmesse noch die Möglichkeit, sich Vorträge im Nachgang anzusehen oder Kontakte zu rein digitalen Teilnehmern weltweit zu knüpfen.

In Halle 6 bietet der „Automation meets IT“-Gemeinschaftsstand mit rund 16 Ausstellern Besuchern die Möglichkeit, umfassende Einblicke in spezifische Themen zu erhalten und sich von den Anbietern individuell beraten zu lassen.

Die Themengebiete des Gemeinschaftsstandes sind: