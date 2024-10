Die Operational Technology Service Management (OTSM) Suite von ServiceNow spielt in dieser Kooperation eine Schlüsselrolle. OTSM möchte Unternehmen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer betrieblichen Technologieumgebungen durch die Integration von IT- und OT-Workflows, die Bereitstellung von Echtzeit-Transparenz und die Automatisierung von Prozessen auf dem gesamten Shopfloor unterstützen. Mit Siemens‘ Sinec Security Guard soll die OT Vulnerability Response (OT VR) von ServiceNow verbessert werden, um mehr Einblicke in Schwachstellen von OT-Geräten zu erhalten und so eine schnellere Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen zu ermöglichen.

Die Now Platform von ServiceNow ist darauf ausgelegt, komplexe Arbeitsabläufe im Bereich der Automatisierung zu koordinieren und zu verwalten, sie integriert KI in betriebliche Prozesse. Der Siemens Industrial Copilot basiert auf generativer KI und möchte langfristig die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Produktion verbessern. Unternehmen sollen dadurch unter anderem mehr Transparenz erreichen und betriebliche Prozesse leichter steuern können.