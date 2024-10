In dieser Funktion wird Zecharies den Vertrieb, die Dienstleistungen und die Technologie-Lösungen in der EMEA-Region leiten und strategisch ausrichten. Der Schwerpunkt wird dabei auf dem Wachstum des Segments der Maschinen- und Anlagenbauern (OEM) liegen, das einen erheblichen Teil des Geschäfts in der Region ausmacht. Zecharies wird das Umsatzwachstum, die Leistung strategischer Initiativen, die Verbesserung der Effektivität der Vertriebsmitarbeiter und die Personalentwicklung in der Organisation vorantreiben. Zuletzt war er als Regional Vice President für Lateinamerika im Bereich Global Sales & Marketing tätig. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geschäftsmanagement und Vertriebsführung. Zecharies hat zudem weitreichende Erfahrungen als technischer Leiter von Softwareentwicklern in der Fertigungsindustrie.

„Gustavo kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei Rockwell zurückblicken, in der er den Vertrieb in Kanada leitete, Funktionen in den Bereichen Sales Operations und Market Access innehatte und zuletzt herausragende Leistungen im Vertrieb in Lateinamerika erzielte“, so Scott Genereux, SVP und Chief Revenue Officer. „Er hat eine großartige Erfolgsbilanz vorzuweisen und kennt unsere Kunden sehr gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in dieser neuen Funktion.“