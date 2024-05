Die Pilz Unternehmensgruppe hat für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatz von 432,9 Mio. Euro bekannt gegeben, den nach dem Rekordjahr 2022 erneut höchsten in der 76-jährigen Unternehmensgeschichte.

Dabei wuchs das Automatisierungsunternehmen aus weltweit, die stärkste Steigerung wurde jedoch in Europa verzeichnet, der Exportanteil sank sogar leicht auf nunmehr 75,4 Prozent. Neben dem starken Wachstum in den wichtigsten, traditionellen Industrieländern schlägt sich bei Pilz noch ein weiterer globaler Trend in Zahlen nieder: Das höchste prozentuelle Wachstum verzeichnete man in Indien. Mit 2.476 MitarbeiterInnen mit Ende 2023 konnte Pilz auch einen Personal-Höchststand vermelden. Susanne Kunschert, geschäftsführende Gesellschafterin, spircht in diesem Zusammenhang allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Dank aus.

Besonders stark entwickelten sich die Bereiche der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti, der Sensorik und der Dienstleistungen. Als Treiber des Wachstums sieht der zweite geschäftsführende Gesellschafter Thomas Pilz, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Schwester Susanne Kunschert leitet, die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die sowohl Safety als auch Security noch stärker fordern.

Vor allem rund um die Anforderungen der Cybersecurity-Richtnline NIS2 baut das Automatisierungsunternehmen sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich aus. Im Bereich Industrial Security stellt Pilz in diesem Jahr sein

Dienstleistungsangebot ISCS – Industrial Security Consulting Service vor. Damit unterstützt Pilz dabei, die Vorgaben der neuen Maschinenverordnung sowie der kommenden EU-Richtlinie NIS 2 zu erfüllen: "Es geht um den Schutz von Daten und Prozessen vor unberechtigtem Zugriff und Manipulationen. Industrial Security ist unternehmenskritischer Faktor", so Thomas Pilz.

Für 2024 ist einschwächerer Auftragseingang für Pilz bereits spürbar, sagt Susanne Kunschert in ihrem Ausblick: "Daher agieren wir im Jahr 2024 kostenbewusst. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen werden uns ins nächste Jahr tragen", so die Geschäftsführerin.