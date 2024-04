Sascha Gent übernahm die Geschäftsführung nach dem Ausscheiden von Arnold Braunsteiner bereits im Oktober 2023 interimistisch. Nun ist das Engagement fix: Der 31-jährige Absolvent des BSc und MSc-Studiums "Mechatronik und Robotik" an der FH Technikum Wien ist bereits seit der Gründung 2017 Teil des CDP.

"Das junge und motivierte Team des CDP wird die Forschung und Digitalisierung in der diskreten Fertigung mit Fokus auf österreichische KMUs weiter vorantreiben. In Zukunft wird dies vermehrt brandaktuelle Themen wie AI, Big Data und Nachhaltigkeit umfassen, die zusammen mit wissenschaftlichen Partnern in die heimische Industrie getragen und einfach zugänglich gemacht werden sollen“, sagt Gent zur zukünftigen Weichenstellung der Forschungs- und Entwicklungsplattformen für die industrielle Produktions- und Fertigungstechnik. Das CDP unterstützt Betriebe bei der innovativen Digitalisierung und Automatisierung von Diskreten Fertigungs- und Produktionsprozessen.

Ehe Sascha Gent zum Geschäftsführer des CDP bestellt wurde, übernahm er 2023 die Leitung der Area „Adaptive Manufacturing & Smart Factories“. Zudem wurde er mit der Leitung des Projektmanagements in allen vier Unternehmensbereichen des CDP, sowie der Koordination von unterschiedlichen nationalen und internationalen Förderprojekten betraut, wie dem EDIH (European Digital Innovation Hub) AI5Production in dem das CDP als Kompetenzpartner fungiert. Derzeit absolviert er an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Salzburg ein MBA-Studium. Ungewöhnlich die sportlichen Vorlieben des neuen Geschäftsführers: Neben Gerätetauchen nennt er Showtanzen als Freizeitbeschäftigungen, letzteres auch als Tanzlehrer.