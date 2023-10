Es war die Überraschung bei der CDP-Partnerkonferenz am 12. Oktober 2023: Statt Arnold Braunsteiner, der das Austrian Center for Digital Production seit dem Frühjahr geführt hatte, stellte sich Sascha Gent als neuer Geschäftsführer des CDP vor. Er übernahm diese Aufgabe erst am Montag, 9. Oktober: Braunsteiner und die CDP-Gesellschafter hatten sich zuvor über eine Auflösung des Dienstverhältnisses in beiderseitigem Einvernehmen geeinigt.

Sascha Gent kommt aus den eigenen Reihen: Seit 2017 war er als Research Engineer am CDP tätig und leitete seit Anfang des Jahres den Bereich "Production Systems and Smart Factories". Gent hat ein Masterstudium in Mechatronik und Robotik an der FH Technikum Wien absolviert, wo er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Zudem hat er Berufserfahrung als Research Engineer bei verschiedenen namhaften Industrieunternehmen.

Bei der CDP-Partnerkonferenz war auch der langjährige CDP-Geschäftsführer Christoph Pollak dabei, der auf Einladung von Sascha Gent die ersten 6 Jahre des CDP Revue passieren ließ. Pollak verließ das CDP, um die Leitung des von seinem Großvater gegründeten Familienbetriebs zu übernehmen, und ist seither Geschäftsführer der Firma Zoebl in Klosterneuburg. Dem CDP bleibt er als wissenschaftlicher Berater erhalten.