Dass die österreichische Lösung ein Erfolgsmodell ist, hat sich auch bis Brüssel herumgesprochen, wo AI5production ihre Vorgehensweise als Erfolgsmodell für andere Länder zu präsentieren beginnt. Das betrifft zum Beispiel auch die Unternehmensgröße: EDIHs sollen, so die Vorgabe der Kommission, nicht nur die klassischen KMU bis 249 Mitarbeitende ansprechen, sondern auch „Midcaps“ bis 2.999 Mitarbeitende die Leistungen in Anspruch nehmen können. Diese Unternehmen sind in der Regel einerseits zu groß, um an KMU-orientierten Förderprogrammen teilzunehmen, aber auch wieder zu klein, um eigene Forschungsprojekte mit wissenschaftlichen Partnern aufzustellen – und werden mit dem Konzept erstmals explizit angesprochen. In Österreich sind bereits 30 Prozent der „Test before Invest“-Projekte von Midcaps eingereicht, was wiederum für das gute Gespür der Projektverantwortlichen für die Bedürfnisse der produzierenden Wirtschaft spricht. Claudia Schicklings Zwischenbilanz überrascht dann nicht mehr: „Wir sind wirklich gut unterwegs!“