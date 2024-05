Die Bedrohung durch Cyberangriffe nimmt zu, daher gewinnen durchdachte und zertifizierte Schutzkonzepte rapide an Bedeutung. Wirksamer Schutz lässt sich aber nur mit einer Abstimmung aus organisatorischen und technischen Maßnahmen erreichen. Bachmann setzt seit vielen Jahren auf ein hohes Niveau in der OT-Sicherheit und unterstreicht das mit der Zertifizierung nach Branchenstandard IEC 62443-4-1 sowie nach ISO 27100.



Der Branchenstandard IEC 62443-4-1 beschreibt die Sicherheit von industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen (IACS) während des gesamten Lebenszyklus. Dazu gehören neben den eingesetzten Technologien auch die Nutzer und die Arbeitsprozesse, die für Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit der Systeme erforderlich sind. Zudem setzt die Norm auf ganzheitliche Lösungen zum Schutz industrieller Anlagen und richtet sich deshalb an alle Akteure: Produkthersteller, Integratoren und Betreiber sind gleichermaßen gefordert, aufeinander abgestimmte Schutzkonzepte zu entwickeln. So entsteht ein Verteidigungskonzept nach dem "Defense in Depth"-Prinzip auf unterschiedlichen Ebenen mit mehreren Schutzschichten. Damit können die Auswirkungen eines Angriffs minimiert, Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet und eine Wiederholung verhindert werden.

Ein wesentliches Element der OT-Sicherheit ist die umfassende Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten bei der Entwicklung von Software. So beschreibt die Norm in acht Abschnitten wie ein Prozess für die Entwicklung von sicherer Software über den gesamten Produktlebenszyklus auszusehen hat.

Mit der Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 sorgt Bachmann bei Betreibern und Integratoren von industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen für eine sichere Grundlage im Kampf gegen Cyberkriminelle. Für nachhaltige Cybersicherheit sind aber auch sie gefordert, darauf aufbauend geeignete Schutzkonzepte zu entwickeln.

Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 sorgt Bachmann zusätzlich für Schutz gegen Cyberangriffe auf unternehmensinterne Systeme, um die Verfügbarkeit sicherzustellen und sensible Daten adäquat gegen Diebstahl zu schützen.