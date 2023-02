Umsetzung von NIS2 in den EU-Mitgliedsstaaten

Die Herausforderung der Umsetzung besteht laut EU darin, sicherzustellen, dass der Informationsaustausch nicht nur sinnvoll ist, sondern auch einen vollständigen Überblick über das Gesamtbild ermöglicht. Das Erreichen eines gemeinsamen Verständnisses auf der Grundlage einer akzeptierten Terminologie ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Faktor. Die Fähigkeit der EU, im Falle eines groß angelegten, grenzüberschreitenden Vorfalls auf Cyberangriffe zu reagieren, wurde von ihr selbst als "begrenzt" bezeichnet, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Cybersicherheit noch nicht in die bestehenden Mechanismen zur Koordinierung der Krisenreaktion auf EU-Ebene integriert ist. Und das soll NIS2 nun beheben, indem neben kritischer Infrastruktur und politischen Institutionen jetzt auch die Industrie in die Verantwortung genommen werden soll.

Doch die Cybersecurity-Bestrebungen der EU existieren schon lange. Und wie Cybersecurity-Experteattestiert: "Manche sehr große infrastrukturelle Dienstleister, wie zum Beispiel Krankenhäuser, haben NIS1 bis heute noch nicht umgesetzt. Insofern hege ich Zweifel, ob NIS2 in einer angemessenen Zeit flächendeckend zur Umsetzung kommen wird." Somit ist die Skepsis an der groß angelegten Cybersecurity-Aktion der EU mehr als berechtigt. Eben jene Punkte, die die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten sicherstellen würden, waren nicht einmal im Erstentwurf vorgesehen. Wer soll also der, der kleine Unternehmen, die sich diese Investitionen schlicht nicht leisten können, bestraft?Auch nach mehr als zwei Jahren Diskussion und Verhandlung sind diese immens wichtigen Punkte der NIS2-Reform nicht klar.hat den Verlauf der Verhandlungen stets begleitet - ein schlechtes Vorzeichen für das Endresultat.