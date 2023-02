Wenn ein Unternehmen die NIS2-Richtlinie umsetzen will, womit muss es dann rechnen?

Andert: Wir gehen nach dem Vorgehensmodell VDI/VDE 2182 vor, wo alle Schritte definiert sind. Unser Projektteam erhebt den Ist-Zustand der Produktionsanlagen und -systeme und erstellt eine Risikoanalyse nach IEC 62443. Gemeinsam mit dem Kunden wird anschließend eine technische und budgetäre Roadmap mit allen geforderten Schritten zur Umsetzung der Richtlinie aufgesetzt. Der Kunde entscheidet dann, welche Schritte er setzen möchte. Diese Analyse und Konzeption nehmen in der Regel einige wenige Tage in Anspruch. Die Umsetzung kann dann deutlich länger dauern, wenn sich zum Beispiel im Zuge der Modernisierung auch der Engineering-Prozess der Anlage verändert – bis hin zu mehreren Monaten.

Wie komplex sind die Anforderungen der Richtlinie? Kann das ein kleines Unternehmen überhaupt selbst umsetzen?

Andert: Cybersecurity ist kein reines ITThema, sondern betrifft auch die OT. Für die Umsetzung solcher Maßnahmen müssen also auch Aspekte aus der Anlagenplanung und Know-how aus der Automatisierung berücksichtigt werden. Die IT-Abteilung eines Unternehmens hat dieses Wissen nicht und sollte deswegen nicht zusätzlich für die Security der OT verantwortlich sein. IT und OT arbeiten eng zusammen, aber beide müssen ihre Perspektive bewahren und kritisch auf den anderen Bereich schauen. Hat man dieses Know-how aus Engineering und Automation nicht im Haus, sollte man unbedingt externe Partner einbinden. In der Praxis läuft es üblicherweise so ab, dass in der Planungserstellung dieses Spezialwissen herangezogen und danach jährlich auditiert wird. Diese Sicht von außen ist essentiell – deswegen arbeiten auch wir mit einem externen Partner, der unsere Arbeit noch einmal analysiert und bewertet.